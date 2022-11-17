Петербуржцы замерзают и покидают дома в преддверии зимы

На юге города на Неве есть квартал, где сотни людей бьются за присоединение домов к городским сетям.

Синоптики обещают минусовую температуру на этой неделе. На фоне этого некоторые петербуржцы бросают свои квартиры и перебираются к своим родственникам, пишут Невские Новости.

Дело в том, что в прошлом году теплоэнергетики начали строить теплосети на Красносельском шоссе. Проблемные дома планируют подключить в декабре 2022 года, только местные жители в такой прогноз верят слабо. Они утверждают, что коммунальщики затягивают подключение, а с документами постоянные неполадки.

— И вроде как уже там все готово, но опять же, эта бумажная волокита, они не могут подключить, потому что все с бумагами никак решить не могут, — рассказывает собеседница издания.