Петербуржцы замерзают и покидают дома в преддверии зимы

На юге города на Неве есть квартал, где сотни людей бьются за присоединение домов к городским сетям.
Синоптики обещают минусовую температуру на этой неделе. На фоне этого некоторые петербуржцы бросают свои квартиры и перебираются к своим родственникам, пишут Невские Новости.
Дело в том, что в прошлом году теплоэнергетики начали строить теплосети на Красносельском шоссе. Проблемные дома планируют подключить в декабре 2022 года, только местные жители в такой прогноз верят слабо. Они утверждают, что коммунальщики затягивают подключение, а с документами постоянные неполадки.
— И вроде как уже там все готово, но опять же, эта бумажная волокита, они не могут подключить, потому что все с бумагами никак решить не могут, — рассказывает собеседница издания.
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17.11.2022 43