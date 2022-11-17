Как оказалось, высшее образование не играет большой роли.

Частичная мобилизация вызвала приток россиян в Армению, из-за чего выросла конкуренция за рабочие места. По сведениям Росстата, в текущем году из России в Армению прибыли свыше 270 тыс. человек, и только 5 тыс. из них смогли найти работу.

Как отмечает «Мойка78», из-за высокой конкуренции на рынке высококвалифицированных профессий россиянам с высшим образованием проще найти работу, связанную с физическим трудом. Особенно востребованы сейчас такие вакансии, как кладовщик, развозчик хлеба, сортировщик носков, водитель.