Стало известно, где на 18 ноября зафиксированы 63 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 63 человек.

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18.11.2022 50

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Разметелево (+2), Сертолово (+5), Старая (+1), Романовка (+2), СНТ Спутник (+1), КП Родные просторы (+1), Варзолово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+5), Глебычево (+1), Первомайское (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
  • Лужский район: Луга (+1), Городок (+1).
  • Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+3), Кипрушино (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+10), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+1).
  • Тосненский район: Никольское (+2), Федоровское (+1).
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