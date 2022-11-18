Стало известно, где на 18 ноября зафиксированы 63 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 63 человек.
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18.11.2022 50
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Разметелево (+2), Сертолово (+5), Старая (+1), Романовка (+2), СНТ Спутник (+1), КП Родные просторы (+1), Варзолово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Глебычево (+1), Первомайское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
- Лужский район: Луга (+1), Городок (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+5), Вознесенье (+3), Кипрушино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+10), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Никольское (+2), Федоровское (+1).