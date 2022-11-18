Стало известно, где на 18 ноября зафиксированы 63 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 63 человек.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.