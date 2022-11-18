В России зарегистрированы случаи заражения «цербером» – новым вариантом COVID-19

Как сообщает Роспотребнадзор, в России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»).
Главное отличие варианта «цербер» от распространявшихся по России ранее в том, что новый подвид обладает большей трансмиссивностью, то есть заразностью. Таким образом, новые варианты передаются быстрее, чем предыдущие.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила дальнейшего распространения в России этого варианта COVID-19.
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