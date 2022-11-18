В Кингисеппе 11-месячный мальчик утонул в ванной

По информации ivbg.ru, 17 ноября около 22:30 в квартире дома на Крикковском шоссе в Кингисеппе было найдено тело 11-месячного мальчика. По предварительным данным, он утонул в ванной.

Родители вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть ребенка. Труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту случившегося проводится проверка.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.