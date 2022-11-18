Пенсионер ударами ножа отправил в больницу жителя Лужского района

По информации ivbg.ru, 17 ноября около 05:00 в частном доме на улице Володарского в деревне Низовская Лужского района произошла ссора между соседями. Во время конфликта 69-летний пенсионер ударил ножом 33-летнего мужчину.

Врачи диагностировали колото-резаные ранения поясницы, подбородка и груди, оценив состояние пострадавшего как средней тяжести. Подозреваемый задержан в тот же день в деревне Низовская.

Пенсионер дал признательные показания. Установлено, что 69-летний мужчина был судим девять раз за хулиганство, нарушение правил административного надзора, грабеж, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.