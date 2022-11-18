Finnair уволит около 25% бортпроводников из-за запрета полетов над Россией

Как стало известно СМИ, авиакомпания Finnair уволит несколько сотен бортпроводников из-за закрытого неба над Россией. Эта мера нужна для того, чтобы компенсировать увеличившиеся расходы на рейсы в облет российской территории.

Европейская авиакомпания Finnair вынуждена пойти на сокращение персонала кабинного экипажа. Перевозчику придется уволить около четверти всех бортпроводников – 450 человек из 1750. Такая мера понадобилась для оптимизации расходов на фоне запрета на полеты в российском воздушном пространстве. Как отмечает Bloomberg, данное ограничение перевернуло бизнес-модель авиакомпании по полетам в азиатском направлении.

Помимо увольнения нескольких сотен бортпроводников, компания планирует также перейти на расширенный аутсорсинг обслуживания рейсов, особенно по дальним направлениям, таким как Таиланд и США.

В компании от сотрудников ждут «гибкости и готовности к переговорам», в этом случае, возможно, массовых увольнений удастся избежать – такой вариант возможен, если они согласятся пойти на уступки по действующим контрактам.