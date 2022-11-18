Петербургские деды морозы могут рассчитывать на заработок в 120 тысяч рублей

Аниматоры Петербурга оказались одними из самых высокооплачиваемых в России.

По информации Невских Новостей, средняя зарплата Деда Мороза в Петербурге составит 81 тыс. рублей. В тоже время внучки могут рассчитывать на 69 тысяч.

Отмечается, что расценки в Северной столице довольно высоки пор сравнению с остальной Россией. Так, зарплата новогодних дедушек может достигать 120 тысяч.

Аналитики hh.ru заметили, что многие приветствуют наличие собственных бороды и костюма, а некоторые требуют довольно специфических навыков: например, один из них хочет, чтобы артист хорошо разбирался во вселенной Гарри Поттера.