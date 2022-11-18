Какой будет зима 2022-2023 в Ленобласти?

Последний месяц осени скоро начнет подходить к концу. Многие ленинградцы и петербуржцы начинают задумываться, какая погода будет зимой. Рассказываем, что прогнозируют синоптики на грядущую зиму и новогоднюю ночь в Ленобласти и Петербурге.

Что ждать зимой в городе на Неве?

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что грядущая зима, вероятнее всего, будет такая же теплая, как и в прошлом году. Прогнозируемая температура воздуха в среднем составить два-три градуса ниже нуля. Он отметил, что специалисты надеются на выпадение снежного покрова в декабре.

Согласно предварительному прогнозу по зимним месяцам, который составили синоптики на основе температур прошлых лет, в декабре ожидается колебание температуры от плюса к минусу, что приведет к гололеду. Максимальные отрицательные показатели составят минус пять градусов. В результате этого новогодняя ночь, с высокой долей вероятности, пройдет без снега.

Январская пора 2023 года принесет с собой небольшой похолодание: среднедневная температура ожидается около минус четырех градусов, а в ночное время показатели составят около минус семи. Примерная влажность — 92%. Ожидается чередование оттепелей и морозов. Ветер, ориентировочно, пять метров в секунду. Атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба. К концу второго зимнего месяца продолжительность светового дня достигнет восьми часов.

В феврале, как и положено самому холодному месяцу в году, ожидается похолодание до минус 15 градусов с влажностью до 85%. На большую часть месяца придутся осадки.

Какую погоду ждать этой зимой в Ленобласти?

Климат 47 региона отличается в зависимости от расположения районов. В северной части из-за имеющегося перехода морского климата к континентальному погода зимой обычно достаточно мягкая. Восточная сторона региона является самой холодной. Зимние показатели температуры в среднем на два градуса ниже, чем в Петербурге. Южная часть — самая солнечная, где наблюдается наименьшее количество осадков.

В декабре в Ленобласти пройдут небольшие холода, которые, вероятно, будут сменяться небольшим потеплением, в результате чего на дорогах ожидается гололед.

Январь может принести зиму со снежными сугробами и несколькими солнечными днями. На Крещение не исключены морозы. Погода в последних двух зимних месяцах предполагает больше постоянства с преимущественно минусовыми температурами.