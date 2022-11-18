Сбер: более чем в два раза вырос объем семейной ипотеки на Северо-Западе

За десять месяцев 2022 года Сбер удвоил объем выданной семейной ипотеки на Северо-Западе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Уже 43 млрд рублей на покупку жилья получили семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью.

По данным экспертов аналитического центра Домклик от Сбера, пиковые значения фиксировались в начале второго квартала 2022 года: более половины ипотечных сделок на льготных условиях в России осуществлялись по программе «Семейная ипотека». Сейчас около трети объёма выдачи по льготным программам относятся к «Семейной ипотеке».

В конце октября Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Также по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

Напомним, что первоначальный взнос по обеим программам начинается от 15% стоимости жилья. Ставка по «Семейной ипотеке» — от 5,3%, по «Господдержке» — от 6,3%.