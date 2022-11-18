Россияне требуют сохранить детские праздники и новогодние елки

Почти все россияне (96%) заявили, что, несмотря на проведение спецоперации, стоит организовать новогодние представления для детей.

По данным исследования ВЦИОМ, 89% россиян указали на необходимость праздничных елей в городах. При этом 54% участников опроса заявили, что не следует запускать праздничные салюты, сообщает «Газета.ру«.

С инициативой не украшать города к празднику выступили 12% респондентов. При этом 85% опрошенных хотели бы, чтобы присутствовало праздничное оформление в магазинах и торговых центрах. 37% россиян призвали сделать оформление не таким пышным.