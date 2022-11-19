Пропажа битого «ВАЗ-2109» возле Кингисеппа вывела полицию на «предприимчивых» шоферов ДРСУ

По информации ivbg.ru, 18 ноября в полицию Кингисеппского района обратился 31-летний водитель из Дагестана. Он сообщил о пропаже четырех колес и аккумулятора у «ВАЗ-2109», который стоял в кювете в деревне Керстово после ДТП.

На месте полицейские автомобиля не нашали. Судя по свежим следам, его увезли недавно. Машину обнаружили возле пункта приема металлолома в 3-м проезде в Кингисеппе.

Задержаны 48-летний и 56-летний водители одного из областных дорожных ремонтно-строительных управлений. Следствие полагает, что шоферы при помощи служебного манипулятора погрузили «ВАЗ-2109» в кузов «КамАЗ» ДРСУ и планировали сдать в металлолом.

Заведено уголовное дело. Установлено, что младший из задержанных с начала 1990-х годов пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Старшего 11 лет назад судили за применение насилия в отношении представителя власти.