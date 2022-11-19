Девушка с ножом напала на гостя в Кобралово. Он в тяжелом состоянии

По информации ivbg.ru, конфликт на фоне распития спиртных напитков закончился поножовщиной в квартире на Лесной улице в поселке Кобралово Гатчинского района.
В ходе пьяной ссоры 19-летняя девушка ударила ножом в грудь своего 22-летнего гостя. Пострадавшего госпитализировали в Гатчинскую межрайонную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Заведено уголовное дело. Подозреваемую задержали, она находится в изоляторе.
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23.06.2022 2186