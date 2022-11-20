На Камчатке началось извержение крупнейшего действующего вулкана Евразии

В воскресенье, 20 ноября, на Камчатке началось вершинное извержение Ключевского вулкана — высочайшего в Евразии вулкана.

Зафиксированы единичные выбросы раскаленной магмы с частотой до десяти взрывов в час, ожидаются лавовые потоки и грязевые потоки, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана, заявили в Институте вулканологии ДВО РАН.

Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Извержение началось в вершинной части кратера, из-за большой глубины вулкана (около 200 м) над кромкой видны только отдельные выбросы. Ученные предупредили, что интенсивность извержения будет нарастать. И, как правило, извержения могут длиться от нескольких недель до года.

Высота Ключевского вулкана составляет 4800 м, это самый высокий действующий вулкан Евразии. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.