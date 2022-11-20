Синоптик рассказал, каким будет «финал осени» в Петербурге и Ленобласти

Синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода будет в ближайшие десять дней — с 21 по 30 ноября — в Петербурге и Ленобласти.

По словам метеоролога, в Северной столице будут поочередно властвовать циклоны и антициклоны. Так, вплоть до пятницы, 25 ноября, погоду будет диктовать антициклон, замерший над Кольским полуостровом. Всю рабочую неделю будет преобладать восточный ветер и небольшие морозы — ночью -4… -6°C, днем -2… -4°C, рассказал специалист «Невским новостям».

Начиная с выходных, «погода станет немного слякотной». Практически каждый день будет идти снег, а дневная температура начнет «плясать» около нулевой отметки, предупредил Шувалов. В связи с температурными перепадами, на дорогах Петербурга и Ленобласти вероятно образование ледяной корки.