Понедельник встретит жителей Ленобласти снегом и морозом

На дорогах ожидается образование гололедицы.

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС», рабочая неделя в Ленобласти начнется с сильных заморозков и снега.

Температура воздуха опустится от -3 до -8, местами подморозит до -15 гр. Ветер юго-восточных, восточных направлений подует умеренно.

Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность из-за образования гололедицы.