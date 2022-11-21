Понедельник встретит жителей Ленобласти снегом и морозом

На дорогах ожидается образование гололедицы.
Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС», рабочая неделя в Ленобласти начнется с сильных заморозков и снега.
Температура воздуха опустится от -3 до -8, местами подморозит до -15 гр. Ветер юго-восточных, восточных направлений подует умеренно.
Автомобилистам и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность из-за образования гололедицы.
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18.11.2022 933