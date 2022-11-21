«Ведомости»: Вячеслав Володин предложил повысить зарплаты высокопоставленным депутатам

По информации шести инсайдеров, подобная инициатива обсуждалась в ГД 14 ноября.

Госдума РФ хочет повысить зарплаты вице-спикерам и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. С таким предложением выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

— Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других – это он сам, – процитировал слова Володина один из источников.

Спикер нижней палаты указал на то, что ГД уже смогла сэкономить 600 миллионов рублей. Сейчас в правовом поле существует возможность (14 июля 2022 года вступила в силу поправка в закон о статусе сенатора, из-за которой к соцгарантиям можно отнести денежное вознаграждение и поощрение, из которых складывается зарплата депутата. – Прим. ред.) перенаправить данные средства на поощрение деятельности вице-спикеров, председателей комитетов и «возможно, кого-то еще», пояснили источники.

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По их словам, Володин уже давно задумался о том, как стимулировать работу депутатов. На данном этапе обсуждения идут дискуссии о целесообразности такого решения, поделились источники. Речь идет о предоставлении дополнительного денежного содержания для представителей руководства.