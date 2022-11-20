Россия заняла 45 место в мире по уровню инфляции в сентябре с показателем 13,7%, следует из расчетов РИА Новости на базе данных национальных статистических служб 193 стран-членов ООН.

Лидером рейтинга стала Зимбабве с показателем 280,4%. Следом идут Ливан — 162,47%, Венесуэла — 157,4% и Судан — 107% .

Среди государств Европы максимальная инфляция в сентябре была зарегистрирована в Молдавии (34%), Украине (24,6%) и Литве (24,1%).

Тем временем годовая инфляция в Ленобластив октябре снизилась и составила 11,44% после 12,44% месяцем ранее. Ее уровень оставался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (12,56%) и по России в целом (12,63%).