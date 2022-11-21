Хакеры-вымогатели снизили размер выкупа для россиян

Хакеры-вымогатели снизили для россиян размер выкупа конфиденциальных данных более чем в 20 раз.
Специалисты по кибербезопасности рассказали, что такое снижение выгодой компании-жертве обратится к услугам третьей стороны для расследования инцидента, чем заплатить хакерам. Об этом сообщает «Коммерсант».
Кроме того, в 10-12 раз упала стоимость в даркнете вирусных программ-шифровальщиков, а себестоимость атаки критически снизилась.
Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков отметил, что хакеры переключились на предприятия малого и среднего бизнеса, которые имеют меньший капитал, соответственно и суммы выкупа изменились.
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07.11.2022 3590