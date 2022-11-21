Иностранец предложил полицейскому взятку в четыре раза больше штрафа в Ломоносовском районе

По информации ivbg.ru, 21 ноября заведено уголовное дело о даче взятки в отношении 33-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик.
Сотрудники дорожной полиции 9 ноября около 16:00 проверили документы у четырех иностранцев на улице Разнотравной в деревне Рюмки Ломоносовского района. Бумаг, подтверждающих право на пребывание в России, у мужчин не оказалось.
Их соотечественник пытался дать полицейскому взятку в 20 тысяч рублей. При этом нарушение иностранным гражданином правил пребывания в России наказывается штрафом до 5000 рублей с выдворением.
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