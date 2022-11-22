В России может измениться график новогодних праздников

В Государственной думе предложили перестать считать последний день январских праздников выходным.

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб предлагает перенести выходной день с 8 января на 31 декабря.

«8 января — это просто день дополнительного приятного отдыха после празднования Рождества Христова. А 31 декабря — это день подготовки к Новому году. Когда собираются родственники, накрываются столы, когда хочется выспаться перед полуночным застольем. Поэтому, конечно, 31 декабря предпочтительнее для россиян», — цитирует парламентария «Комсомольская правда».