В следующем году к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Петербурге установят памятник блокадному медику.

«18 января будем отмечать 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Готовимся, конечно, уже сейчас. К годовщине в городе появится памятник блокадному медику», – написал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем тг-канале.

Первый камень на месте будущего памятника заложили еще 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Скульптурная композиция получила название «Памяти медработников блокадного Ленинграда».