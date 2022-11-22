В следующем году к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Петербурге установят памятник блокадному медику.
«18 января будем отмечать 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Готовимся, конечно, уже сейчас. К годовщине в городе появится памятник блокадному медику», – написал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем тг-канале.
Первый камень на месте будущего памятника заложили еще 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Скульптурная композиция получила название «Памяти медработников блокадного Ленинграда».
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20.10.2022 255