Первую очередь аэродрома Левашово планируют открыть в декабре 2023 года

Первую очередь аэродрома Левашово в Ленобласти откроют в декабре 2023 года.

Реконструкция взлетной полосы практически завершена, сейчас проходят ее испытания. Об этом ТАСС сообщил архитектор-художник, руководитель архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects, которое разработало проект аэродромного комплекса, Ингмар Витвицкий.

Планируется, что малый терминал введут в эксплуатацию в декабре 2023 года. Вторая же очередь здания аэровокзала откроется еще через год – в декабре 2024 года.

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Напомним, в 2021 году Минобороны и ПАО «Газпром» заключили соглашение о реконструкции аэродрома Левашово. Новый терминал будет принимать как военные, так и гражданские суда.