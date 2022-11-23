Финляндия вводит новые запреты в сексуальной сфере

Парламент Финляндии принял закон об ужесточении наказания за сексуальное домогательство, в документе приводятся конкретные действия человека, которые будут наказываться.

В Финляндии сексуальные домогательства являются наиболее наказуемыми сексуальными преступлениями. В следующий год законодательство будет ужесточено, а также придется отвечать за действия, которые на данный момент недопустимы. С 2014 года сексуальные домогательства включают в себя касание интимной зоны. В дальнейшем иные методы обращения будут также рассматриваться как домогательство, если нарушают право самоопределения, передает РБК со ссылкой на финское издание Yle.

После принятия поправок ожидается увеличение числа сообщений по домогательствам. Зарегистрированы 754 дела в 2021 году, прогнозируется, что показатель увеличится до 906. Сейчас наказание также может быть связано с неуместными комментариями в общественных местах. В законе придется отвечать и за передачу изображения тела или сообщения откровенной сексуальной тематики другому человеку, не подчиняющемуся его воле.

Наказуемыми также будут предложения по сексу за денежные средства, которые сделаны в общественных местах. Попытки насильно целовать человека можно считать домогательством. Наказание также может быть наблюдением за людьми, которые раздеваются или обнажаются в общественных раздевалках или зонах для отдыха.