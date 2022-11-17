Задержаны участники банды неонацистов, на счету которых не менее двух убийств в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали участников неонацистской экстремистской группировки, действовавшей в городе с 2003 по 2006 год.

Задержаны трое мужчин 36-38 лет, двое из которых успели сменить фамилию. Все они ранее были неоднократно судимы за убийство, незаконное хранение оружия и бандитизм.

Задержанных подозревают минимум в двух убийствах в Санкт-Петербурге в 2003 году. На первую жертву напали на Искровском проспекте, нанеся множественные удары ножом. На вторую – на Новоизмайловском проспекте, избиение до смерти.

По факту убийств были заведены уголовные дела, которые в 2022 году объединили в одно. Также был установлен еще один, 37-летний подозреваемый. На момент подготовки публикации он отбывает пожизненное лишение свободы.