Олег Черных: Успех каналов ЛенТВ24 на YouTube и Rutube стал возможен благодаря слаженной работе команды

Канал Ленинградской области ЛенТВ24 вошел в топ-20 региональных по количеству подписчиков в YouTube, и в топ-5 региональных на Rutube.

Генеральный директор телеканала ЛенТВ24 Олег Черных подчеркнул, что YouTube – одна из немногих платформ, позволяющая Западу узнавать о том, что происходит в России.

«На YouTube мы уже давно: это — одна из немногих площадок, которая позволяет доносить до западной аудитории нашу позицию. Это, на мой взгляд, очень важно», – сказал Олег Черных

Важность этого ранее подчеркивал и сенатор от Ленинградской области – зампредседателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. А на Rutube ЛенТВ24 пришел сразу же после запуска сервиса.

«Что касается Rutube – как только он появился, мы туда зашли сразу, потому что мы придерживаемся принципа «присутствовать везде». Это, на мой взгляд, тоже крайне важно. Мы с удовольствием пробуем все новые платформы и возможности для распространения нашего контента и новостей, которые они нам предоставляют», – отметил Олег Черных

Формат подачи на YouTube и Rutube отличается от того, что можно увидеть в эфире телеканала. Успех форматов – в людях, в команде, которая трудится над созданием интересных для жителей Ленинградской области в частности, россиян в целом и всего мира в перспективе новостей.