Олег Черных: Успех каналов ЛенТВ24 на YouTube и Rutube стал возможен благодаря слаженной работе команды

Канал Ленинградской области ЛенТВ24 вошел в топ-20 региональных по количеству подписчиков в YouTube, и в топ-5 региональных на Rutube.
Генеральный директор телеканала ЛенТВ24 Олег Черных подчеркнул, что YouTube – одна из немногих платформ, позволяющая Западу узнавать о том, что происходит в России.
Важность этого ранее подчеркивал и сенатор от Ленинградской области – зампредседателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. А на Rutube ЛенТВ24 пришел сразу же после запуска сервиса.
Формат подачи на YouTube и Rutube отличается от того, что можно увидеть в эфире телеканала. Успех форматов – в людях, в команде, которая трудится над созданием интересных для жителей Ленинградской области в частности, россиян в целом и всего мира в перспективе новостей.