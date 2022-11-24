ТАСС: Samsung пока не принимала решения о возобновлении поставок в Россию

Представитель южнокорейского концерна заявил, что поставки в нашу страну по-прежнему приостановлены.
— Решение о возобновлении отгрузки продукции не принято, — отметил ТАСС сотрудник корпорации.
Ранее газета «Известия» сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок. При этом собеседники издания не исключали, что до конца года компания может начать поставлять продукцию в нашу страну.
Samsung приостановила отгрузку гаджетов и бытовой техники в Россию в марте этого года.
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