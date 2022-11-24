ТАСС: Samsung пока не принимала решения о возобновлении поставок в Россию

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Представитель южнокорейского концерна заявил, что поставки в нашу страну по-прежнему приостановлены.

— Решение о возобновлении отгрузки продукции не принято, — отметил ТАСС сотрудник корпорации.

Ранее газета «Известия» сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок. При этом собеседники издания не исключали, что до конца года компания может начать поставлять продукцию в нашу страну.

Samsung приостановила отгрузку гаджетов и бытовой техники в Россию в марте этого года.

Вам будет интересно
Экономист Беляев предупредил о росте цен на продукты длительного хранения с 1 декабря
По словам экономиста, самым существенным станет подорожание рыбных деликатесов. С 1 декабря в России традиционно ожидается подорожание «праздничных» продуктов длительного хранения....
24.11.2022 45
Автор