ТАСС: Samsung пока не принимала решения о возобновлении поставок в Россию

Представитель южнокорейского концерна заявил, что поставки в нашу страну по-прежнему приостановлены.

ТАСС сотрудник корпорации. — Решение о возобновлении отгрузки продукции не принято, — отметилсотрудник корпорации.

Ранее газета «Известия» сообщила, что официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределённый срок. При этом собеседники издания не исключали, что до конца года компания может начать поставлять продукцию в нашу страну.

Samsung приостановила отгрузку гаджетов и бытовой техники в Россию в марте этого года.