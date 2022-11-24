Школьница из Новой Ладоги выиграла во Всероссийском вокальном конкурсе «Поколение М»

В России подвели итоги вокального конкурса творческого благотворительного онлайн-проекта «Поколение М».

Ее победительницей стала ученица шестого класса Новоладожской школы имени вице-адмирала Черокова Алина Черноусова. В ближайшее время юную певицу ждет стажировка в легендарном ансамбле «Непоседы» в Москве, а также выступление в большом шоу со звездами эстрады.

12-летняя Алина давно увлекается музыкой. Она учится в школе искусств на фортепианном отделении и занимается вокалом в студии современной музыки «Бекар».