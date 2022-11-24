Гражданин Финляндии под капотом автомобиля спрятал от выборгских таможенников шесть блоков сигарет

Гражданин Финляндии пытался тайком провезти через госграницу шесть блоков сигарет. Инцидент произошел минувшим днем на посту МАПП Светогорск.

Выборгские таможенники нашли под капотом его автомобиля марки Mersedes, а именно в воздуховоде воздушного фильтра, шесть блоков сигарет. Товар изъяли, а в отношении гражданина Финляндии составили протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.