Гражданин Финляндии под капотом автомобиля спрятал от выборгских таможенников шесть блоков сигарет

Автор: Гузель Галимова
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Гражданин Финляндии пытался тайком провезти через госграницу шесть блоков сигарет.  Инцидент произошел минувшим днем на посту МАПП Светогорск.

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Фото: пресс-служба Выборгской таможни

Выборгские таможенники нашли под капотом его автомобиля марки Mersedes, а именно в воздуховоде воздушного фильтра, шесть блоков сигарет. Товар изъяли, а в отношении гражданина Финляндии составили протокол об административном правонарушении,  сообщили в пресс-службе Выборгской таможни.

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22.11.2022 73
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