Инициатива предлагает уполномочить органы МВД составлять протоколы и рассматривать административные дела по указанному составу, а также вводить штрафные санкции к хозяевам таких питомцев.

К внесению в Государственную думу подготовлен проект закона «Об изменениях в КоАП РФ», предлагающий введение новой статьи: «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах». За нарушение правил хозяев могут ждать санкции в виде штрафа от 1 до 3 тыс. рублей, пишут «Известия».

Уточняется, что в настоящее время запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах введен только в некоторых субъектах России на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение нигде не прописаны, в связи с чем не имеют юридической силы, указывают авторы в пояснительной записке к проекту закона.

Причиной такого решения являются многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и на других животных, которые подкрепляются данными Роспотребнадзора.