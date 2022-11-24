Главврача Всеволожской больницы арестовали за хищение 6 млн рублей

В Ленобласти арестован главный врач межрайонной больницы Всеволожского района, обвиняемый в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, обвиняемый и другие должностные лица больницы фиктивно трудоустроили четырех человек, а их зарплату забирали себе. В период с декабря 2021 года по апрель 2022 года с банковских счетов больницы под видом начисления зарплаты было переведено более 6 миллионов рублей. Деньги между собой разделили главный врач, бывший главный бухгалтер и два заместителя главврача.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Главврача больницы заключили под стражу, бывшему главному бухгалтеру запретили определенные действия, а бывших двух его заместителей отправили под домашний арест.

Следствие продолжается, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.