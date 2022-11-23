Задержан полицейский, организовавший продажу наркотиков в Петербурге и Ленобласти

Сотрудника полиции одного из районов Петербурга подозревают в организации преступной группы, которая распространяла синтетические наркотики в городе и Ленобласти.

По данным следствия, полицейский и еще двое сообщников сбывали запретное в Ленобласти и Петербурге. Дома у подозреваемых найдено более 340 граммов наркотика, а также предметы для фасовки и употребления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Видео: СУ СКР по Ленобласти

Участники преступной группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о хранении, производстве и сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных. Им предъявлено обвинение.

Следователи не исключают, что к распространению запретного могут быть причастны другие сотрудники правоохранительных органов. Расследование продолжается.