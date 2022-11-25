Столовые школ из Ленобласти стали одними из самых лучших в России

Стали известны имена победителей суперфинала Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022».

27 командам со всей страны предстояло пройти последние финальные испытания в Москве, чтобы определить лучшую школьную столовую страны.

В итоге Сельцовская школа Тосненского района заняла второе место в номинации «Лучшая столовая сельской школы-2022», а Толмачевская школа Лужского района стала лауреатом суперфинала конкурса.

Целью Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» является выявление и тиражирование наиболее успешных практик организации питания детей и мастерства школьных поваров. Оператором Конкурса по поручению Минпросвещения России является Федеральный центр мониторинга питания обучающихся.