Опрос: уровень тревожности россиян вырос до 56 процентов

Тревожное настроение зафиксировано у более чем половины россиян, показал опрос.

Исследование провел Фонд «Общественное мнение». Из опроса следует, что уровень тревожного настроения у россиян достиг 56%. Спокойными себя ощущают 37% опрошенных.

Также респондентов спросили, какое настроение чаще всего бывает у их родных, друзей и коллег 56% ответили, что тревожное. При этом неделей ранее этот показатели составлял 49%.

37% респондентов заявили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, а неделей ранее — 46%.