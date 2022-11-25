Кто в декабре получит пенсию дважды?

Автор: Сергей Агутин
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Как рассказала «Прайму» доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова, пенсионеры, у которых пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат эту выплату за январь следующего 2023 года.

Это связано с тем, что в длинные январские праздники банки и почтовые отделения не работают, поэтому начисление и выплата пенсий происходит досрочно.

«Да, действительно, пенсионеры, у которых пенсия начислена до 8 числа каждого месяца, в конце декабря получат пенсию за январь 2023 года. Во-первых, длинные праздники, сотрудники этих служб не работают, во-вторых есть пенсионеры, которым пенсию приносят на дом с почты», – рассказала Галина Семенова

Тем, кто получает пенсию после 8 числа, выплаты проведут как обычно, в срок.

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21.11.2022 149
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