Семья японских макак в Ленинградском зоопарке неспешно насладились завтраком из спелых фруктов — видео

Публикуем забавное видео с обитателями Ленинградского зоопарка.

Новогоднее настроение демонстрирует семейство японских макак в Ленинградском зоопарке. Папа Кёто, мама Миа и маленький Кайко неспеша отведали праздничные мандарины. Забавным видео делится сообщество зоопарка в соцсетях.

Эти праздничные фрукты вводят в рацион пушистого семейства каждую зиму. А поедают их наши приматы совсем как люди: кожуру счищают цепкими пальчиками и выбрасывают, съедая только сочную мякоть, — рассказали в зоопарке.