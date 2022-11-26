Участнику спецоперации установили уникальный имплант, который со временем сам исчезает из организма

Военные врачи разработали имплант, который сам рассасывается в организме с течением времени. Уникальную операцию по его установке уже провели российскому военнослужащему.

Как пишет RT на русском, успешную операцию по установке чудо-ипланта провели в госпитале им. Бурденко военнослужащему Александру. Он был ранен во время спецоперации.

У военнослужащего была раздроблена кость, повреждены мышца, артерии и вены. Два месяца Александр провел в больнице, а после — смог ходить и даже прыгать на поврежденной ноге.

Биодеградируемые импланты фиксируют костные отломки и с течением времени сами рассасываются, биодеградируют. Их не нужно удалять, они являются сами основой для формирования костной ткани, — рассказал замглавы госпиталя им. Бурденко Леонид Брижань.