Спасатели вывели из гатчинских лесов заблудившегося мужчину

Пострадавший долго блуждал в поисках выхода и начал замерзать.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти во «ВКонтакте», в ночь на субботу, мужчина решил прогуляться в лесу у поселка Сиверский, однако заблудился.

Когда любитель ночных прогулок начал замерзать, его нашли специалисты поисково-спасательного отряда Тосно.

Они вывели пострадавшего из леса и доставили в ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».