Спасатели вывели из гатчинских лесов заблудившегося мужчину

Автор: Александр Селиванов
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Пострадавший долго блуждал в поисках выхода и начал замерзать.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти во «ВКонтакте», в ночь на субботу, мужчина решил прогуляться в лесу у поселка Сиверский, однако заблудился.

Когда любитель ночных прогулок начал замерзать, его нашли специалисты поисково-спасательного отряда Тосно.

Они вывели пострадавшего из леса и доставили в ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница».

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25.11.2022 99
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