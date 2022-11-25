Электропоезда на Гатчину задержались в пути. Пассажиру стало плохо

В соцсетях 25 ноября около 16:00 появилось сообщение о задержке электропоезда в сторону Гатчины.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что из-за происшествия в 14:57 поезд задержался на 15 минут. Причиной задержки стало плохое самочувствие одного из пассажиров, ему пришлось вызвать скорую помощь.
Из-за изменения в графике следующий поезд задержался еще на 8 минут. Дальше все составы пошли по расписанию.
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19.08.2022 1895