Петербуржцы стали чаще покупать новогодние товары

Наибольшим спросом пользуются ёлочные украшения, новогодние шары и светодиодные звёзды.

По данным исследования онлайн-гипермаркета «Всеи́нструменты.ру», в Петербурге на 133% вырос спрос на новогодние товары.

В топ самых популярных товаров вошли римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, жалюзи, диффузоры и ароматизаторы для дома.

Отмечается, что наибольший спрос на новогодние товары наблюдается в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%).