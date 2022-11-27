Петербуржцы стали чаще покупать новогодние товары

Автор: Александр Селиванов
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Наибольшим спросом пользуются ёлочные украшения, новогодние шары и светодиодные звёзды.

По данным исследования онлайн-гипермаркета «Всеи́нструменты.ру», в Петербурге на 133% вырос спрос на новогодние товары.

В топ самых популярных товаров вошли римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, жалюзи, диффузоры и ароматизаторы для дома.

Отмечается, что наибольший спрос на новогодние товары наблюдается в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%).

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21.11.2022 1557
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