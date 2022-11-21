Дрозденко показал реальное место с картины художника Валентина Серова

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленинградской области, которые стоит посетить.

На этот раз глава региона показал, как выглядит место, которое вдохновило русского художника Валентина Серова на создание картины «Финская мельница», которая написана в 1902 году и находится в коллекции Третьяковской галереи.

Видео: Александр Дрозденко

Сама мельница с картины располагается в государственном природном заказнике «Гладышевский», на реке Гладышевка. Мельница была построена в 1859 году и почти полностью сохранила свой первоначальный вид за исключением пристроек.

И по традиции Александр Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели.