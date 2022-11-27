В зону СВО из Ленобласти доставили 30 тонн гуманитарного груза

Автор: Александр Селиванов
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В Мариуполе был выгружен микроавтобус с детскими вещами.

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В группе администрации Кировского района во «ВКонтакте» сообщили, что в зону спецоперации был доставлен гуманитарный груз.

— Это была не просто гуманитарная экспедиция… Это переосмысление многих вещей. Парни, до которых мы добрались — самые настоящие герои. У парней горят глаза, видна их искренняя радость на лицах, — отметил депутат совета депутатов МО Мгинское городское поселение Игорь Макаров.

На фронт также передали шесть машин, пять квадрокоптеров и семь тепловизоров. Доставлены и адресные посылки.

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