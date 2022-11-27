Самыми бесполезными подарками на дни рождения петербуржцы назвали «безвкусные пылесборники»

Тройку лидеров замкнули бытовая техника и предметы гардероба.
По информации сервиса по поиску работы SuperJob, петербуржцы назвали самыми бесполезными подарками ко дню рождения «безвкусные пылесборники».
Так, вазы, статуэтки и шкатулки оказались на первом месте (7%). На втором расположились посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (6%). Тройку лидеров замкнули бытовая техника и предметы гардероба (4%).
Также в число самых бесполезных подарков вошли сувениры, живые цветы, парфюмерия и косметика (по 4%), мягкие игрушки, открытки, бижутерия, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа (по 3%), сладости, деликатесы и носки (по 2%). Конверты с деньгами не одобряют ещё 2%.
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