Самыми бесполезными подарками на дни рождения петербуржцы назвали «безвкусные пылесборники»

Тройку лидеров замкнули бытовая техника и предметы гардероба.

По информации сервиса по поиску работы SuperJob, петербуржцы назвали самыми бесполезными подарками ко дню рождения «безвкусные пылесборники».

Так, вазы, статуэтки и шкатулки оказались на первом месте (7%). На втором расположились посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (6%). Тройку лидеров замкнули бытовая техника и предметы гардероба (4%).

Также в число самых бесполезных подарков вошли сувениры, живые цветы, парфюмерия и косметика (по 4%), мягкие игрушки, открытки, бижутерия, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа (по 3%), сладости, деликатесы и носки (по 2%). Конверты с деньгами не одобряют ещё 2%.