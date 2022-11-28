Неизвестный ударил ножом в живот жителя Пикалево

По информации ivbg.ru, 26 ноября 37-летний мужчина получил удар ножом в живот от неизвестного возле дома № 64 на Школьной улице в Пикалево Бокситогорского района.

Пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу. Известно, что он находился в алкогольном опьянении. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.

Обстоятельства происшествия выясняются, нападавшего разыскивают. Решается вопрос об уголовном деле.