Неизвестный ударил ножом в живот жителя Пикалево

По информации ivbg.ru, 26 ноября 37-летний мужчина получил удар ножом в живот от неизвестного возле дома № 64 на Школьной улице в Пикалево Бокситогорского района.
Пострадавшего с ножевым ранением доставили в больницу. Известно, что он находился в алкогольном опьянении. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.
Обстоятельства происшествия выясняются, нападавшего разыскивают. Решается вопрос об уголовном деле.
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21.05.2022 10514