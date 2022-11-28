Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по доступности дизельного топлива

Ленинградская область заняла 19 место в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива. На одну среднюю зарплату в регионе можно купить 885 литров.

Средний ценник определили исходя из среднемесячной зарплаты с сентября 2021 года по август 2022 года за вычетом НДФЛ, а также из цены на топливо за октябрь 2022 года.

Согласно расчетам, стоимость дизельного топлива в Ленинградской области составила 55,38 рублей за литр.