Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по доступности дизельного топлива

Ленинградская область заняла 19 место в рейтинге регионов России по доступности дизельного топлива. На одну среднюю зарплату в регионе можно купить 885 литров.
Средний ценник определили исходя из среднемесячной зарплаты с сентября 2021 года по август 2022 года за вычетом НДФЛ, а также из цены на топливо за октябрь 2022 года.
Согласно расчетам, стоимость дизельного топлива в Ленинградской области составила 55,38 рублей за литр.
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