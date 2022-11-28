Сочи и Испания стали главными местами отдыха россиян осенью

Востребованы были Адлер и Кисловодск.

Российские туристы этой осенью чаще всего отдыхали на территории курортов и санаториев Сочи, а также посещали города Испании, пишет Московский комсомолец.

Статистику предоставил сервис бронирования отелей, из которой стало известно, что граждане РФ дольше всего задержались в селе Витязево под Сочи — 5 дней. Стоимость проживания в местных отелях составляла около 3 600 рублей в сутки. Востребованы были Адлер и Кисловодск. Последний оказался дорогим, номер в нем стоил около 5 700 рублей.

Россияне, отправившиеся в Испанию, остановили свой выбор на Сан-Жоан-Деспи и Малаге. Стоимость размещения в которых в среднем составил 7 500 рублей.