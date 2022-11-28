В ФосАгро подвели итоги корпоративного конкурса «Наставник года-2022»

На предприятии АО «Апатит» в Волхове, входящего в Группу «ФосАгро», прошел суперфинал конкурса «Наставник года-2022». По его итогам лучшим наставником Группы в 2022 году признан аппаратчик синтеза цеха по производству аммиака №1 из Череповца Сергей Корнейчук.

Источник фото: Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

Честь принимать суперфинал была предоставлена Волховскому филиалу, ведь в прошлом году победителем стал сотрудник именно предприятия ФосАгро из Ленинградской области – Анатолий Рябинин. Таков регламент конкурса, целью которого является повышение престижа института наставничества на предприятиях, а также поощрение вклада наставников в развитие вновь принятых специалистов.

Конкурс наставников состоял из нескольких этапов. Первые два – тестирование и индивидуальное выступление – проходили непосредственно на предприятиях, где работают конкурсанты. В результате в суперфинал вышли 13 лучших наставников из Кировска, Череповца, Волхова и Балакова.

В течение двух дней проходили выступления конкурсантов. Наставники презентовали практики, которые помогают им в обучении сотрудников. А затем продемонстрировали свои навыки экспертному совету. Перед участниками стояла цель – обучить членов жюри какому-то навыку и тем самым продемонстрировать, насколько хорошо они умеют применять методы обучения в реальной жизни. Так, команда из Балакова учила технике оригами, а наставники из Волхова провели коммуникационную игру.

Победитель конкурса Сергей Корнейчук так прокомментировал своё участие: «Это были два великолепных дня. Такие конкурсы очень нужны. Это – отличная возможность проявить себя и обменяться опытом с другими наставниками. В своей работе я использую пятилистник наставничества – так называются базовые инструменты наставника, в которые входят рассказ, демонстрация, совместная работа, контроль и обратная связь. Также у меня есть свой авторский метод, суть которого – «от простого к сложному». Важно проводить аналогии между химическими процессами и теми, которые происходят в быту. По этой методике я обучил уже десяток человек».

Система наставничества в ФосАгро активно развивается – сегодня в филиалах компании работают около полутора тысяч наставников.