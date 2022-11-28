ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Так, водитель автомобильного отделения, ефрейтор Никита Арефьев, двигаясь в составе автомобильной колонны, подвозил боеприпасы к российским позициям, когда противник открыл огонь.

Арефьев, понимая, что при попадании снаряда в грузовик произойдет мощный взрыв, начал умело маневрировать. Ему удалось вывести машину из-под вражеских снарядов и благополучно доставить груз подразделениям.

Врач медицинского взвода морской пехоты Тихоокеанского флота, лейтенант медицинской службы Николай Неделько во время штурма одного из подконтрольных украинским националистам населенных пунктов занимался организацией медицинской эвакуации пострадавших.

Из-под обстрела он смог вынести 15 военных и оказал им необходимую помощь.

Вам будет интересно В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач... 25.11.2022 150

Фельдшер, прапорщик Арсен Мамашов также с первых дней спецоперации оказывал помощь российским бойцам. В составе батальонной тактической группы российских мотострелков он принимал участие в освобождении от противника одного из населенных пунктов.

Он оказал первую помощь семерым военным и вынес их на себе с поля боя в безопасное место. Затем Мамашов оперативно доставил пострадавших в полевой медицинский госпиталь.