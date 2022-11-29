Глава Счётной палаты намерен покинуть должность «в установленном порядке». Об это он сообщил в своём Telegram-канале.

— В общей сложности я провёл в госсекторе 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей, — указано в посте Кудрина.

Он добавил, что подал соответствующее заявление Владимиру Путину.

25 ноября стало известно, что Кудрин может возглавить российскую часть «Яндекса» после раздела компании. СМИ сообщали, что соответствующее решение планируют утвердить 30 ноября или 14 декабря.