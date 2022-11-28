ВЦИОМ заявил, что почти четверть россиян стали экономить на еде с марта 2022 года

Четверть жителей России стали больше экономить на еде с весны этого года.

По результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости, 24% россиян начали больше экономить на еде с марта 2022 года.

Из них 26% являются людьми в возрасте от 18 до 24 лет, а 22% – от 35 до 44 лет.

11% опрошенных скорее согласны с тем, что стали больше экономить. 51% не согласны с тем, что пришлось начать экономить на продуктах.

32% респондентов в этом году стали меньше тратить на парикмахерских, косметике, салонах красоты. 27% не экономили на данном пункте затрат. Для 39% опрошенных этот вопрос не актуален.

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Глава «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников заявил, что сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, присущих «периодам турбулентности». Оно включает в себя экономию на еде и услугах, а также поведение «умного покупателя».

Верижников пояснил, что «умный покупатель» во время периода неопределенности старается получать сопоставимую ценность за меньшие деньги, к примеру, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды. Также он педалирует тему «качества» покупаемых товаров, жертвуя измерением престижности, добавил эксперт.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19-20 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, отмечает «Прайм».